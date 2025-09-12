Bund Naturschutz Aichach-Friedberg feiert sein 50-jähriges Bestehen

Der Kreisverband Aichach-Friedberg im Bund Naturschutz feiert am Wochenende, 20. und 21. September, sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet auf Schloss Blumenthal bei Aichach ein Festprogramm statt.

Waldsterben, saurer Regen: Das waren zwei wichtige Themen, die vor einem halben Jahrhundert viele Menschen bewegten und beschäftigten. Vor diesem Hintergrund entstand 1975 der Kreisverband Aichach-Friedberg im Bund Naturschutz (BN) in Bayern. Das 50. Jubiläum wird mit einem Festprogramm gefeiert. Außerdem kann das Schloss Blumenthal, das am 20. und 21. September im BN-Blickfeld steht, bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden.

3000 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg sind Mitglieder im Bund Naturschutz

In seinem Festvortrag befasst sich der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe mit der Frage, warum die Naturschutzarbeit notwendiger denn je ist. „Die Themen gehen uns nicht aus“, erklärt dazu Ernst Haile, der vor gut zehn Jahren Helmut Schenke an der Spitze des Kreisverbands ablöste. Mit Martin Horack, dem Sprecher von Blumenthal, blickt er in Gedanken auf aktuelle Ereignisse wie Felsstürze und Hochwasserereignisse. 268.000 Menschen sind in Bayern nach BN-Angaben im Bund Naturschutz organisiert. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind es 3000, die sich in zehn Ortsgruppen zusammengeschlossen haben.

Icon vergrößern Der Kreisverband Aichach-Friedberg im Bund Naturschutz feiert am Wochenende, 20. und 21. September, sein 50-jähriges Bestehen. Martin Horack (links), Sprecher von Blumenthal, und BN-Kreisvorsitzender Ernst Haile freuen sich auf das Jubiläum. Foto: Johann Eibl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Kreisverband Aichach-Friedberg im Bund Naturschutz feiert am Wochenende, 20. und 21. September, sein 50-jähriges Bestehen. Martin Horack (links), Sprecher von Blumenthal, und BN-Kreisvorsitzender Ernst Haile freuen sich auf das Jubiläum. Foto: Johann Eibl

Haile wie Horack weisen im Vorfeld des BN-Geburtstags auf die Erfolge ihrer Organisation hin: So seien die Ökoflächen im Wittelsbacher Land von 5,6 auf zehn Prozent angewachsen. „Ein gigantisches Umweltprojekt“, stellt Haile erfreut fest. Aktuell geht es beispielsweise darum, ob bei der geplanten Westumfahrung von Affing die Umsiedlung des Laubfrosches in sein neues Gebiet gelingt. Moore und Nassflächen solle man grundsätzlich nicht überbauen, lautet eine Forderung. Über die Renaturierung der Schorner Röste nördlich von Pöttmes wird schon seit vielen Jahren gesprochen.

Bund Naturschutz strebt aktivere Zusammenarbeit mit Landratsamt und Kommunen an

Als eminent wichtig erscheint den BN-Verantwortlichen die Belastung verschiedener Gewässer durch giftige Stoffe wie zum Beispiel PFAS. Und im Süden des Landkreises sollte nach Ansicht des BN die Osttangente Kissing-Mering aus dem Bundesverkehrswegeplan herausgenommen werden. Die beteiligten Kommunen sollten die Möglichkeit erhalten, bessere Alternativen realisieren zu lassen. Nicht zuletzt mit Blick auf die große Fotovoltaikanlage nahe dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth verlangen die Naturschützer eine rechtzeitige Kommunikation zwischen den Parteien. Auf dem Wunschzettel steht auch eine aktivere Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und mit den Kommunen.

Ernst Haile betont: „Der Bund Naturschutz ist komplett unabhängig.“ Das gelte in Bezug auf die Politik ebenso wie für Sponsoren und sei eine wichtige Grundlage für die Glaubwürdigkeit des BN, so der Pöttmeser. Allerdings beklagen die führenden BN-Köpfe, dass die Politik – beispielsweise in München – ihren Anliegen zu wenig Beachtung schenke und andere Schwerpunkte setze. Ernst Haile will sich dennoch weiter für die Belange der Umwelt einsetzen. Er sagt: „In der Frustration wächst das Gemeinschaftsgefühl.“

Vertreter des Bunds Naturschutz: „Möchten mit den Leuten ins Gespräch kommen“

Beim Jubiläum will der BN einige Ehrungen vornehmen. Für ihre „herausragenden Leistungen“ erhalten Doris Gerlach (Mering) und Stephan Kreppold (Aichach-Wilpersberg) die goldene Ehrennadel. Die Mehlprimeln, die am Samstag in Blumenthal gastieren, dürften auf breites Interesse stoßen. Allerdings ist deren Auftritt in erster Linie für Mitglieder im Bund Naturschutz gedacht. Die große Veranstaltung soll auch dazu dienen, dass diese Organisation weiter an Bedeutung und Zulauf gewinnt.

Die Devise von Haile und Horack lautet: „Wir möchten mit den Leuten ins Gespräch kommen.“ Dabei können sie erläutern, was die Naturschützer bereits bewegt haben und was sie noch vorhaben. Wenn die Mehlprimeln die Bühne verlassen, soll keineswegs Feierabend sein. Vielmehr können danach Interessierte eigene Beiträge etwa in Form von Sketchen zum Besten geben.

Festprogramm zum 50. Jubiläum des Bunds Naturschutz

Samstag, 20. September

Ab 18 Uhr Ankommen in der Remise, Essen und Trinken

19.30 Kabarett mit den Mehlprimeln - Flavia&Rainer Panitz

Anschließend offene Bühne für Beiträge und Sketche

Sonntag, 21. September

10.30 Uhr Feierlicher Auftakt in der Blumenthaler Kirche, Ode an die Schöpfung mit dem Blumenthaler Chor und geistlichem Impuls von Diakon Erwin Helmer

11 Uhr Empfang im Blumenthaler Innenhof mit Blasmusik von der Kapelle „Da Oa und die Andan“ aus Haunswies (Gemeinde Affing)

11.30 Uhr Begrüßung durch den Sprecher von Blumenthal Martin Horack und den BN-Kreisvorsitzenden Ernst Haile

Ab 12.30 Uhr Mittagessen im Blumenthaler Biergarten

Ab 13 Uhr Kinderprogramm, Ehrungen, gemeinsamer Bau eines Insektenhotels, verschiedene Aktivitäten

14 Uhr Kaffee und Kuchen

14.30 Uhr Festvortrag von Martin Geilhufe, Landesbeauftragter vom BUND Naturschutz in Bayern, zum Thema „Naturschutzarbeit - notwendiger denn je?“

16.30 Uhr „Richtfest“ des Insektenhotels

Tag der offenen Tür Schloss Blumenthal: ab 12 Uhr stündliche Führungen durch die Schlossgemeinschaft (jeb)