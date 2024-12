Gut besucht war die Kindermette in der Aichacher Stadtpfarrkirche an Heiligabend. Von den Mädchen und Buben der Pfarrei wurde ein Krippenspiel aufgeführt. Neben dem Jesuskind in der Krippe saßen Maria und Josef, umringt von Hirten und Engeln.

Claudia Bammer