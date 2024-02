Achtung, Autofahrer: Frösche und Kröten wandern wieder

Plus Ab einer Nachttemperatur von etwa fünf Grad und bei regnerischem Wetter zieht es die Amphibien zu den Laichgebieten. Naturschützer bitten Autofahrer um Rücksicht.

Kaum werden die Nächte wärmer, erwachen bei Kröten und Fröschen die Frühlingsgefühle. Sie beginnen ihre Wanderung zu den Laichgebieten, um sich zu paaren. Um die Tiere vor dem Tod auf der Straße zu bewahren, werden in den nächsten Wochen zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aktiv und bauen Schutzzäune auf. Im vergangenen Jahr retteten die Ehrenamtlichen damit nach Angaben der Kreisgruppe des Bunds Naturschutz (BN) rund 7000 Erdkröten und anderen Amphibienarten das Leben. Weitere Helfer sind immer willkommen.

Rund 200 Meter lang ist der Schutzzaun, den die Aichacher Ortsgruppe des BN am Hieslinger Weiher jedes Jahr betreut. Aufgebaut werde er immer erst, wenn die ersten Tiere auf Wanderschaft gesichtet werden, erklärt Vorsitzende Helga Fritscher. „Es kann durchaus sein, dass das in nächster Zeit schon passiert“, sagt sie mit Blick auf die Temperaturen. Momentan sei es aber noch einen „Ticken zu kalt“. Ab einer nächtlichen Temperatur von circa fünf Grad und insbesondere bei regnerischem Wetter sind die fortpflanzungsbereiten Tiere massenweise auf Wanderschaft.