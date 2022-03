Manfred Kreitmair ist jetzt Kommandant der Feuerwehr in Stockensau

Bei der Jahreshauptversammlung im Kühbacher Ortsteil wird Manfred Kreitmair als Nachfolger von Hubert Felber gewählt. Vereinsvorsitzender bleibt Michael Felber.

Manfred Kreitmair ist bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stockensau zum ersten Kommandanten gewählt worden. Sein Vorgänger Hubert Felber hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Vorsitzender Michael Felber berichtete über das Vereinsgeschehen im abgelaufenen Jahr. Wegen der Corona-Pandemie seien die Vereinsaktivitäten nicht nennenswert gewesen, so Michael Felber. Hubert Felber schilderte die Einsätze bei einem Strohballenbrand in Haslangkreit und dem heißgelaufenen Lager eines Maismähdreschers in Stockensau.

Bürgermeister Kerscher bedankt sich bei Feuerwehrleuten

Als Vertreter der Marktgemeinde bedankte sich Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher für das Engagement der aktiven Feuerwehrleute. Sein Dank galt auch Anton Tyroller, der mit 65 Jahren in den Feuerwehrruhestand geht. Tyroller war über 30 Jahre lang als Kommandant tätig. Die Mitgliederversammlung bestätigte Michael Felber als Vorsitzenden und als Kassier Sebastian Reichhold. Zur neuen stellvertretenden Kassiererin wurde Martina Reichhold gewählt und die Funktion des Zeugwartes übernimmt neu Michael Straßer.

Auf der Ebene der Kommandanten rückte Manfred Kreitmair als bisheriger Stellvertreter zum ersten Kommandanten auf. Dessen Stellvertreter ist nunmehr neu Dominic Rechenauer. Unverändert sind die Kassenprüfer Anton Arzberger und Martin Großhauser.