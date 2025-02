Küche in Dachau gerät in Brand: Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Bewohner (23)

Zu einem Küchenbrand ist es am Dienstagmittag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dachau gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Laut Polizei entstand der Brand in der Himmelreichstraße gegen 12.45 Uhr. Die Polizei geht als Ursache davon aus, dass der 23-jährige Bewohner Küchengeräte unsachgemäß bedient hatte. Sie leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung ein.

Der entstandene Sachschaden wird auf eine fünfstellige Höhe geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. (AZ)