45 Sternsinger in der Pfarrei St. Magnus unterwegs

„Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“ ist das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion. Die Sternsinger erinnern mit ihren Kronen und den königlichen Gewändern an die Heiligen Drei Könige, die zum Jesuskind in der Krippe kamen. Heute bringen die Kinder als Könige den Segen C+M+B in alle Häuser. In Kühbach zogen 45 Sternsinger mit Pfarrer Simon Fleischmann am Sonntag vor dem Dreikönigstag in die Kirche St. Magnus ein. Am Ende des feierlichen Gottesdienstes segnete Pfarrer Fleischmann die Sternsinger. In 15 Gruppen brachten sie anschließend den Segen in die Häuser von Kühbach, den Ortsteilen Paar, Winden und Haslangkreit.

