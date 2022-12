500 Besucher füllen Stockschützenhalle bei Konzert der Gruppe Namenlos

Plus Die Kühbacher Stockschützenhalle wurde voll: Über 500 Besucher wollten das Benefiz-Weihnachtskonzert der Gruppe Namenlos hören. Sie wurden nicht enttäuscht.

Über 550 Besucherinnen und Besucher füllten den Kühbacher Sportpark am Samstagabend beim Benefiz-Weihnachtskonzert der Gruppe Namenlos. Alle Plätze in der Halle waren beim "Heimspiel" der Gruppe besetzt. Auch draußen auf den Parkplätzen wurde es eng.