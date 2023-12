Advent entfaltet in Kühbach seinen Zauber

Der Adventsmarkt rund um den Maibaum lockt trotz Kälte und Schnee zahlreiche Besucher. Die Kühbacher Vereine bieten Kulinarisches und Kreatives auf.

Mit stimmungsvollen Weisen eröffnete das Nachwuchsorchester des Kühbacher Musikvereins den Kühbacher Adventsmarkt. Im Lichterglanz und an den schneebedeckten Ständen und Bäumen rundherum war der Zauber der Weihnachtszeit deutlich zu sehen und dazu wehte Glühweinduft durch die Luft.

Zum zweiten Mal am Maibaum hat die Marktgemeinde mit Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher den zweitägigen Adventsmarkt organisiert. Trotz Kälte und den anhaltenden Schneefällen von Freitag bis kurz vor Beginn des Adventsmarktes am Samstag kamen viele Besucherinnen und Besucher. Kerscher begrüßte die Gäste und stellte die anwesenden Vereine mit ihren Angeboten vor. Sein Dank galt allen die zum Gelingen des Adventmarktes beitragen.

Die Stockensauer Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um die wartenden Adventsmarktbesucher mit Bratwurst- und Steaksemmeln zu versorgen. Foto: Helene Monzer

Bei der reichhaltigen Auswahl an Speisen an den Ständen der Kühbacher Feuerwehr mit Rahmflecken, der Stockensauer Feuerwehr mit Steak- und Schweinsbratwurstsemmeln, der Unterbernbacher Schützen mit Feuerwurst, des Kühbacher MSC mit Gyrossemmeln, und des TSV Kühbach mit Crêpes hatten die Besucherinnen und Besucher die Qual der Wahl. Am Stand der Pfarrei St. Magnus wurden Glühwein, Schneemann und alkoholfreier Punsch angeboten.

An den liebevoll dekorierten Ständen des Elternbeirates des Kühbacher Kindergartens gab es Liköre, Lebkuchen, Popcorn und Basteleien und des Kühbacher Frauenbundes gab es Weihnachtsplätzchen und Stollen.

Liebevoll dekoriert waren die Stände beim Kühbacher Adventsmarkt. Am Stand des Elternbeirats des Kindergartens gab es Liköre, Basteleien und Popcorn. Foto: Helene Monzer

Höhepunkt des ersten Abends war der Besuch des Bischofs Nikolaus (Engelbert Thumm). Er kam mit dem Krampus und Engel. Im Kinderkino lief für die Mädchen und Buben "Die Eiskönigin". Ein beliebter Ort war für die Kinder auch der Streichelzoo mit Schafen von Simon Tiltscher.