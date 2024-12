Adventsmarkt taucht Kühbach in festliche Atmosphäre

Der Kühbacher Adventsmarkt fand am zweiten Adventswochenende zum dritten Mal in Folge am festlich beleuchteten Maibaumplatz statt und zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Vereine und Gruppierungen aus dem gesamten Gemeindebereich boten vielfältige Schmankerl an, die den Markt zu einem kulinarischen Höhepunkt machten.

Die feierliche Einstimmung begann mit dem traditionellen Advents-Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Magnus mit der Band Fortissimo. Danach eröffnete Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher den Adventsmarkt am Maibaum offiziell. Das Nachwuchsorchester des Kühbacher Musikvereins sorgte mit weihnachtlichen Klängen für die musikalische Untermalung und verbreitete festliche Stimmung unter den Gästen.

Noch bevor es am zweiten Tag des Adventsmarktes zu regnen begann hatten die Kindergartenkinder ihren Auftritt. Sie begeisterten mit ihren flotten adventlichen Liedern. Foto: Helene Monzer

Ein besonderer Höhepunkt für die jüngeren Besucherinnen und Besucher war der Besuch von Bischof Nikolaus (Engelbert Thumm). Er erschien an beiden Tagen mit seinem himmlischen Gefolge und dem Krampus (Florian Tiltscher) und sorgte für leuchtende Kinderaugen.

Schafherde begeistert die Kinder in Kühbach

Zudem konnten die Kinder die Schafherde von Bernadette und Simon Tiltscher bestaunen, was für zusätzliche Begeisterung sorgte. Viel genutzt wurde auch das Kinderkino im Zelt mit den Filmen „Grinch“ und „Shaun das Schaf“. Am späten Nachmittag des zweiten Tages begeisterten auf der Bühne die Kindergartenkinder das Publikum mit adventlichen Liedern.

Ein Höhepunkt war der Besuch des Nikolaus. Mit freundlichen Worten und kleinen Geschenken bescherte der Nikolaus mit seinem Gefolge die Kinder, während der Krampus für ein wenig Aufregung und Spannung sorgte. Foto: Helene Monzer

Kulinarisch wurden die Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Ständen verwöhnt: Am Stand des TSV gab es Crêpes, Waffeln und Feuerzangenbowle, während der MSC Gyros-Semmeln und Glühwein anbot. Die Feuerwehren aus Kühbach verwöhnten die Gäste mit Pulled Pork und heißem Aperol. Steak- und Wurstsemmeln bot die Stockensauer Feuerwehr an. Die Unterbernbacher Schützen verwöhnten die Gäste mit Feuerwurst im Baguette und Glühbier. Die Pfarrei St. Magnus schenkte Glühwein, Punsch und „Schneemann“ aus und der Elternbeirat des Kindergartens St. Magnus bot Popcorn, gebastelte Werke und selbst gemachte Leckereien an.

Der Adventsmarkt bot erneut eine schöne Gelegenheit, die Vorweihnachtszeit in geselliger und festlicher Atmosphäre zu genießen, und wurde von allen Beteiligten als großer Erfolg gefeiert.