14 Vereine geben Benefizveranstaltung in Kühbach für Erdbebenopfer

Mehrere Regionen in der Türkei, hier Kharamanmaras, und in Syrien wurden von dem Erdbeben schwer getroffen. 14 Vereine aus Aichach, Kühbach, Schrobenhausen und der Region organisieren am Sonntag, 26. Februar, gemeinsam im Kühbacher Sportpark eine Benefizveranstaltung für die Erdbebenopfer in der Türkei.

Foto: Ahmed Deeb, dpa (Symbolbild)