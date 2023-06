Kühbach/Aichach

Die Gruppe Namenlos startet mit einem neuen Programm durch

Die Musikgruppe aus Kühbach präsentiert neue lustige Lieder in ihrem Programm „Heid so – moing so“. Erstmals zu erleben ist es im Juli in Kühbach.

Die Kühbacher Gruppe „Namenlos“ startet durch mit einem neuen Programm. „Heid so – moing so“ heißt es und nimmt mit lustigen Liedern den manchmal chaotischen Alltag ein wenig auf die Schippe. Zur Gruppe Namenlos gehören Adelheid und Andreas Müller, Gertrud Schneider, Christian Koller, Beate Felber und Johanna Kristl. Zum Einsatz kommen wieder Instrumente wie Gitarre, Bass, Cajon (Kistentrommel), Melodika, Ukulele, Kazoo, eine sogenannte Ansingtrommel, und Boomwhackers (Klangröhren). Mit passenden Kostümen schlüpfen die Akteurinnen und Akteure in verschiedenste Rollen. Zu hören sind eigene Lieder wie „I war’s ned“, „Der Groumpf“ oder „Wir werden seltsam“. Mal geht es um sportliche Aktivitäten wie Hula-Hoop, mal ums Älterwerden. Termine der Kühbacher Gruppe im Wittelsbacher Land Live erleben können Interessierte die Gruppe Namenlos in nächster Zeit bei mehreren Terminen: beim Open Air Porta Romana in Kühbach am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Juli, am Samstag, 22. Juli, im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) sowie am Freitag und Samstag, 27. und 28. Oktober, im Pfarrzentrum Aichach. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Veranstaltern sowie auf der Internetseite der Gruppe Namenlos oder bei Adelheid Müller, Telefon 08251/872145. Weitere Termine gibt es auf der Internetseite der Gruppe.

