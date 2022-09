In Schlangenlinien auf B300 bei Kühbach: Polizei stoppt Autofahrer

In Schlangenlinien ist am frühen Samstagmorgen ein Autofahrer auf der B300 bei Kühbach unterwegs. Ein anderer Verkehrsteilnehmer verständigt die Polizei.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße B300 bei Kühbach aus dem Verkehr gezogen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den Beamten mitgeteilt, dass der Mann in südlicher Richtung in Schlangenlinien unterwegs sei.

Eine Streife der Aichacher Polizei kontrollierte den Autofahrer kurz darauf in Aichach. Er wies nach Polizeiangaben deutliche Anzeichen auf den Konsum alkoholischer Getränke auf. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,64 Promille.

Polizei leitet Strafverfahren gegen betrunkenen 48-Jährigen ein

Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. Gegen den 48-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (nsi)