Amerikanisches Lebensgefühl auf den Straßen Kühbachs: Katrin Seidels Corvette C3 Stingray ist „einfach perfekt“

Ihre schwarze Corvette C3 ist für Katrin Seidel etwas ganz Besonderes. „Es ist einfach perfekt.“, sagt die 57-Jährige über den amerikanischen Sportwagen. 2012 wurde er erstmals in Deutschland zugelassen. Sie hatte ihn damals direkt aus Kalifornien gekauft. Nicht nur seine markante „Coke-Bottle“-Form ist ein echter Hingucker.

Trotz ihres Alters ist die Stingray sehr zuverlässig, sagt Katrin Seidel: „Nach dem Winterschlaf in der Garage springt sie nach zwei Anläufen immer an.“ Auch sonst mache das Auto ihr zum Glück keine Probleme. Da Ersatzteile nicht leicht zu bekommen sind, ist besondere Sorgfalt gefragt. Beispielsweise sind neben der Wagenform die Chromstoßstangen echte Blickfänge, wurden aber nur bis 1972 eingebaut. Die Corvette C3 Stingray wurde von 1967 bis 1982 gebaut und war mit über 500.000 Fahrzeugen deutlich erfolgreicher als die beiden Vorgänger-Serien.

Durch sorgfältige Pflege ist die Corvette Stingray in sehr gutem Zustand

Außerdem ist die äußerliche Pflege aufwendiger als bei vielen modernen Autos – Handwäsche und -politur. Doch sie zahlt sich aus: Ihre Corvette zählt laut dem letzten Wertgutachten mit einem Wert von 40.000 Euro zu den höchstpreisigsten auf dem Markt. Wertgutachten sollten bei Oldtimern idealerweise alle zwei bis drei Jahre durchgeführt werden. Dabei wird sowohl der äußere Zustand, zum Beispiel der Lack oder die Räder, als auch die Qualität der Teile des Motorraums sowie der Innenraum bewertet.

Der Verkaufspreis spielt für die 57-Jährige allerdings eine untergeordnete Rolle, denn „das ganze Auto ist ein Andenken an meinen verstorbenen Mann“. Das Auto war sein Jugendtraum, schon damals hatte er Poster in seinem Zimmer hängen. Aufgrund der besonderen Bedeutung sei es ihr wichtig, den Oldtimer auch in Zukunft in der Familie zu wissen. Sie möchte die „Historie“ an ihre Tochter weitergeben. „Mein Enkel ist noch etwas zu klein. Er ist erst ein Jahr alt“. Sie wünscht sich, dass auch er einmal das Auto fahren wird.

Er hatte Poster im Jugendzimmer: Die Corvette ist ein Andenken an Katrin Seidels verstorbenen Mann

Noch fährt sie den Wagen aber selbst und präsentiert ihre Stingray gern bei verschiedenen Veranstaltungen: Katrin Seidel ist Mitglied im „UCCS“, der US-Car Crew Schrobenhausen. Sie treffen sich regelmäßig, grillen auch mal gemeinsam. „Es ist eher eine Gemeinschaft als ein Club.“, sagt sie. Zu Oldtimer-Treffen gehen sie meist gemeinsam als Gruppe. Da amerikanische Wagen dort aber eher weniger gefragt sind, komme das nicht so häufig vor. Gewonnen habe Seidel mit ihrem Auto zwar noch nie etwas, aber „dabei sein zählt“.

Neben ihrer Corvette fährt Katrin Seidel regelmäßig Motorrad. Das sei der einzige Grund, warum ihr Auto im Sommer mal länger stehe. „Man muss da ein bisschen abwechseln“, sagt sie. Auch nebenberuflich hat die 57-Jährige mit Motorrädern zu tun: Sie unterstützt ihren Lebensgefährten in seiner Harley-Davidson-Werkstatt in Radersdorf. Mit ihm fährt sie jedes Jahr in der Corvette nach Kroatien, „auch wenn es meistens nur Kurzurlaube sind“.

Denn: Viel Stauraum bietet das Fahrzeug nicht. Gerade einmal die Rückbank kann für Gepäck genutzt werden. Lange Strecken seien für das 54 Jahre alte Fahrzeug jedoch kein Problem, solange man regelmäßig Öl nachfülle. Außerdem sei für ihren Partner das Ein- und Aussteigen aus dem engen Innenraum der tiefgelegenen Corvette nicht immer einfach, aber man arrangiere sich. „Möchte er etwas Großes fahren, hat er seinen Dodge.“ Sein Sohn fährt einen Cadillac – die Liebe für amerikanische Fahrzeuge liegt also in der Familie.

Corvette C3 Stingray: Das abnehmbare Dach macht den Oldtimer zu einem Schönwetterauto

Sie ist froh, kein Automatikgetriebe zu haben. Mit der Viergang-Schaltung „bringt man die Kraft auf die Straße. Das hat man bei Automatik einfach nicht“. Trotzdem fährt sie entspannt. Die Höchstgeschwindigkeit habe sie in den 13 Jahren noch nicht ausprobiert, und hat es auch nicht vor: „Ich fahre piano.“ Sie nutzt ihren Oldtimer auch gerne für Spazierfahrten. Seidels Stingray ist mit einem abnehmbaren Targadach ausgestattet, wodurch sich die Fahrten im Sommer noch mehr genießen lassen und das Fahrzeug zu einem echten Schönwetterauto machen.

Info: In einer neuen Serie stellen wir besondere Fahrzeuge und ihre Besitzer in der Region vor. Fahrräder, Motorräder, Autos, kleine Busse, Traktoren, Lastwagen – jede Art von Gefährt findet hier Platz.

Steckbrief Fahrzeugtyp: Chevrolet Corvette C3 Stingray

Baujahr: 1971

Leistung: 437 PS



Halter: Katrin Seidel

Alter: 57

Nebentätigkeit: unterstützt Partner in Harley-Davidson Werkstatt