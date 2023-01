Kühbach

vor 16 Min.

Auf Schloss Haslangkreit lebte eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter

Plus Rund 500 Jahre war die frühere Burg und das spätere Schloss in Besitz der Familie der Haslanger. Teil 3 unserer Serie über Burgen und Schlösser im Wittelsbacher Land.

Von Gabriele und Hubert Raab Artikel anhören Shape

Ein Castrum in "Gereut", an der nordöstlichen Ecke des Landkreises, wird erstmals urkundlich 1285 erwähnt. Berchtold Schenk von Schneitbach saß zu dieser Zeit als herzoglicher Lehensmann auf der Burg. Die Haslanger zu Gereut werden 1329 zum ersten Mal mit der Witwe Adelheid des Rudolf von Haslang genannt. Ihr verstorbener Mann war der Stellvertreter Herzog Ludwigs IV., des späteren Kaisers Ludwig der Bayer. Dann kam die Burg auf unbekannte Weise in den Besitz des Friedrich Massenhauser von Dasing, dann des Johann von Villenbach und dessen Söhne Hans und Wilhelm. Mit Stephan von Haslang und seiner Frau Anna Harskircher kam die "Burck vnd Veste genant Creut" um 1399 zurück an die Haslanger.

