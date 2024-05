25-jähriger Kühbacher wird in Augsburg zum Diakon geweiht

Mit Josef Wagner wird ein Kühbacher zum Diakon geweiht. Sein Weg zur Kirche war kein direkter und dennoch ist er fest entschlossen Priester zu werden.

Josef Wagner aus Kühbach wird am Samstag, 4. Mai, zum Diakon geweiht und kommt seinem Ziel, dem Priesteramt, damit einen großen Schritt näher. Die Weihe findet um 9.30 Uhr in der Basilika St. Ulrich und Afra durch Bischof Bertram Meier statt. Ein Bus aus der Pfarrgemeinde Kühbach wird an dem Gottesdienst teilnehmen.

Priesteranwärter Joseph Wagner aus Kühbach Der 25-jährige Josef Wagner aus Kühbach wird Samstag, 4. Mai in Augsburg zum Diakon geweiht Foto: Nicolas Schnall Pba

Der 25-jährige Kühbacher aus der Pfarrei St. Magnus begann seine Ausbildung zum Priester bereits nach dem Abitur am Aichacher Deutschherren-Gymnasium und studierte parallel dazu Theologie in Augsburg und Madrid. Für Wagner stand allerdings nicht immer fest, dass er Priester werden will. Zu Gott fand er über Umwege, wie er in einem Interview mit unserer Redaktion einmal verriet. Nachdem seine Familie nach China gezogen war, verlor der damals 14-Jährige zunächst den Bezug zum Glauben. Auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland fand er nicht sofort wieder Anschluss an die Kirche. Erst der Besuch einer kirchlichen Jugendgruppe änderte das.

Seinen ursprünglichen Plan, Betriebswirtschaftslehre zu studieren, warf Wagner über den Haufen. Der Schlüsselmoment in seiner Zukunftsentscheidung war für ihn der Segen eines frisch geweihten Diakons für dessen Eltern, an dem er teilnehmen durfte. Nach diesem Erlebnis stand für ihn fest, dass er Priester werden will. Nach Jahren im Priesterseminar, aus dem er auch auf Instagram immer wieder berichtete, begann er sein zweijähriges Diakonatspraktikum in der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn, das mit der Weihe endet. Als Diakon übernimmt der 25-Jährige unter anderem die Assistenz bei Eheschließungen und segnet das Brautpaar, verkündet und predigt das Evangelium, steht Begräbnissen vor und widmet sich karitativen Diensten. Nach einem Jahr steht dann die Weihe zum Priester bevor.

