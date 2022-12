Autofahrer übersieht entgegenkommendes Fahrzeug beim Überholen

Ein 23-Jähriger will mit seinem Auto bei Unterbernbach einen Pannen-Lkw überholen und übersieht dabei das entgegenkommende Auto. Beide Fahrer bleiben unverletzt.

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr sind zwei Autos auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Unterbernbach und Radersdorf zusammengestoßen. Ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Kühbach war nach Angaben der Polizei in Richtung Radersdorf unterwegs, als er auf einen Pannen-Lkw traf. Als er an diesem vorbeifahren wollte, übersah der Mann einen entgegenkommenden 55 Jahre alten Autofahrer aus Aichach, der in Richtung Unterbernbach unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrer bleiben dabei jedoch unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 5000 Euro. (inaw)