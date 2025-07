Autogrammstunde mit Schauspielerinnen aus „Lansing“

Stars aus „Dahoam is Dahoam“ sorgen für Begeisterung. Zur Autogrammstunde von Anita Eichhorn (alias Tina Brenner) und Sophie Reiml (alias Sarah Brandl) kamen einige Fans der beliebten BR-Serie Dahoam is Dahoam in den Kühbacher Pfarrsaal. Eingeladen hatte die Schauspielerinnen Franz Czech, der im Rahmen des monatlichen Seniorennachmittags für ein ganz besonderes Highlight sorgte. Zu Beginn der Veranstaltung präsentierte Czech eine originelle Bilderserie, die Szenen aus Lansing, dem fiktiven Ort der Serie, humorvoll mit lokalen Entsprechungen aus Kühbach kombinierte. So wurde aus der Lansinger Apotheke kurzerhand die Kühbacher Apotheke, und die Brauerei Kirchleitner fand ihren Zwilling in der Kühbacher Brauerei. Selbst Pfarrsekretärin Moni wurde durch Maria Golling ersetzt, die echte Pfarrsekretärin vor Ort. Auch Pfarrer Simon Fleischmann bekam seine ganz persönliche Lansing-Parallele. Die Gäste schmunzelten und staunten über die gelungenen Gegenüberstellungen.

Anschließend wurde gemeinsam die Folge des Tages geschaut – für viele ein Wiedersehen mit vertrauten Charakteren, die jetzt plötzlich mitten unter ihnen saßen. Beim gemütlichen Ausklang bildete sich eine lange Schlange: Autogramme wurden gesammelt, Gespräche geführt und natürlich jede Menge Selfies gemacht. Tina und Sarah nahmen sich Zeit für alle und sorgten für strahlende Gesichter und unvergessliche Momente. Im Anschluss an die Veranstaltung wurde für das Münchner Tierheim Bello und Co. Gespendet, eine Einrichtung, die Anita Eichhorn besonders am Herzen liegt und für die sie sich seit Jahren engagiert.

