Bedrohung mit einer Waffe in Kühbach ist nur vorgetäuscht

Ein Unbekannter löst mit einem Fake-Anruf einen Polizeieinsatz in Kühbach aus. Die Bedrohung mit einer Waffe ist vorgetäuscht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Einen Polizeieinsatz in Kühbach hat ein bislang unbekannter Mann am Mittwochabend mit einem Fake-Anruf verusacht. Wie die Polizei berichtet, rief der Mann gegen 20.30 Uhr bei der Polizeiinspektion Aichach an und teilte mit, dass er sich in einem Anwesen in Kühbach aufhalte und dort von einem Bewohner mit einer Waffe bedroht würde.

Nachdem der Kontakt zu dem Anrufer abbrach, beorderte die Einsatzzentrale sofort mehrere Streifenfahrzeuge zu dem genannten Anwesen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der genannte Bewohner gar nicht zu Hause war und der vom Anrufer beschriebene Vorfall offensichtlich vorgetäuscht wurde.

Wird der Mann gefunden, muss er auch den Polizeieinsatz bezahlen

Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun gegen den anonymen Anrufer, unter anderem wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. Im Falle der Ermittlung des Beschuldigten werden diesem auch die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt, so die Polizei. (bac)