Bei der Vereinsmeisterschaft treten auch Neueinsteiger an

Kürzlich fanden im Kühbacher Sportpark die Vereinsmeisterschaften der Kühbacher Tischtennis-Nachwuchsspielerinnen und -spieler statt. Sechs Mädchen und vier Jungen traten in zwei Gruppen jeweils gegeneinander an. Auch drei Neueinsteiger stellten sich der Herausforderung und spielten in einer Doppelrunde ihre Besten aus. Bei den Neueinsteigerinnen gewann Emma Koppold vor Melinda Durner, bei den Neueinsteigern wurde Ludwig Hüttner Erster. Bei den Mannschaftsspielerinnen gab Celina Stadlmair keinen einzigen Satz ab und wurde Vereinsmeisterin der Mädchen, gefolgt von Hannah Schrittenlocher und Franziska Gutmann mit jeweils 3:2 Siegen. Den vierten Platz erreichte Victoria Himmer, vor Bianca Grigore und Dorothee Himmer. Den Vereinsmeistertitel der Jungen sicherte sich Jonas Krepold, Zweiter wurde David Mair vor Niklas Frank. Vierter wurde Jason Stadlmair.

