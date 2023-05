Kühbach

Beim Brauereifest Kühbach wird das Essen nicht teurer

Viel los war im vergangenen Jahr an Christi-Himmelfahrt beim Brauereifest in Kühbach.

Plus Das Kühbacher Brauereifest wird wieder auf vier Tage verkürzt. Es steigt vom 18. bis 21. Mai. Wie es diesmal mit dem Bierpreis aussieht und was geboten wird.

Es ist wieder so weit: Das Brauereifest in Kühbach steigt. Es startet nach einem Versuchsballon im vergangenen Jahr nun wieder traditionell an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai, und dauert bis Sonntag, 21. Mai. Auch sonst halten die Veranstalter an vielen Traditionen fest.

Die Vorbereitungen sind schon voll im Gange. „Da arbeiten die Brauerei, der TSV mit dem Förderverein und der Burschenverein Kühbach Hand in Hand, alle helfen zusammen und ziehen an einem Strang“, sagte Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz am Donnerstag bei der üblichen Pressekonferenz im Vorfeld des Brauereifestes. Auch sein Sohn Cedric von Beck-Peccoz ist trotz Studium zunehmend in die Planungen und Ausführungen involviert.

