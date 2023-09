Kühbach

Beim Breitband setzt Kühbach auf Bund und Bayern

Plus Die Marktgemeinde Kühbach bemüht sich um Fördergelder aus Programmen des Bundes und des Freistaats Bayern für den Glasfaserausbau.

Zweigleisig fährt die Gemeinde Kühbach beim schnellen Internet. Für 474 Anschlüsse läuft bereits das bayerische Ausschreibungsverfahren. Parallel will die Gemeinde sich außerdem mit über 1730 Adressen am Bundesverfahren beteiligen. Dafür muss bis Mitte Oktober ein vorläufiger Förderantrag gestellt werden. Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag.

Ende September endet die Ausschreibung für das bayerische Verfahren. Dann wird die Breitbandberatung Bayern mit der Auswertung der eingegangenen Angebote beginnen. Wie berichtet, gehören zu den Erschließungsgebieten mit den insgesamt 474 Glasfaseranschlüssen unter anderem Stockensau, Haslangkreit, Radersdorf, Paar, Unter- und Oberschönbach und Kühbach-Ost. Für das bayerische Verfahren hatte der Gemeinderat eine Obergrenze von 2,5 Millionen Euro festgelegt. Bei einer 90-prozentigen Förderung müsste die Gemeinde rund 250.000 Euro selbst tragen.

