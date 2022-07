Beim Kühbacher Sautrogrennen herrschen beste Wetterbedingungen

Beim Sautrogrennen des Burschenvereins auf dem Kühbacher Dorfweiher erzielt das Team Ledawix eine absolute Spitzenzeit. Für die Zuschauer ist es eine Mordsgaudi.

Rundum gelungen und eine Mordsgaudi war wieder das Sautrogrennen des Kühbacher Burschenvereins auf dem Kühbacher Dorfweiher. Es war das dritte nach zweijähriger Pause. Rund um den Weiher waren über 300 Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt, um die 23 Teams anzufeuern. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Teams beim Sautrogrennen tragen passende Outfits

Mit lustigen Kommentaren schickten Fabian Wagner und Mane Kreitmair die Teilnehmer ins Rennen. In zwei Durchgängen mussten jeweils zwei Teams den Parcours mit dem Sautrog über den Dorfweiher bewältigen und am Ziel die Glocke mit dem Paddel treffen. Einige trugen zu ihrem Namen passende lustige Outfits. So manches Team ging vorzeitig baden und musste mit dem Sautrog im Schlepptau durch den Weiher zum Ziel zurückschwimmen.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich diese beiden Damenteams beim Kühbacher Sautrogrennen. Foto: Helene Monzer

Von Jung bis Alt war alles dabei, darunter zwei Vater-Sohn- und sieben Frauenteams. Im Vater-Sohn-Team Michael Wanner durften die Söhne Fabian und Korbinian abwechselnd an den Durchgängen teilnehmen. Sie erreichten den stolzen zehnten Platz mit der Durchschnittszeit von 5:37 Minuten.

Erstmals dabei war das Team Ledawix mit Luca Korber und Daniel Karl. Sie erreichten die absolute Spitzenzeit von 3:35 Minuten. Verbessert hat sich das Team M&M's mit Matthias Oberhauser und Moritz Kneißl mit 4:05 Minuten. Sie waren bereits beim Sautrogrennen im Jahr 2019 dabei und belegten damals den dritten Platz mit der Durchschnittszeit von 4:30 Minuten. Den dritten Platz in diesem Jahr belegte das Team Kommando Vollrausch mit Florian Oberhauser und Florian Tiltscher mit einer Bestdurchschnittszeit von 4:10 Minuten.

Die drei besten Teams beim Kühbacher Sautrogrennen: Ledawix (links stehend) mit Daniel Karl und Luca Korber, die M&M's (von links, kniend) mit Matthias Oberhauser und Moritz Kneißl und (daneben) das Team Kommando Vollrausch mit Florian Tiltscher und Florian Oberhauser mit dem Vorsitzenden des Burschenvereins Simon Tiltscher (rechts stehend). Foto: Helene Monzer

Nach der Siegerehrung war wieder Abkühlung im Dorfweiher, teils gewollt oder auch ungewollt, angesagt und zur Belustigung der Zuschauer mussten die zwei schlechtesten Teams auf Holzscheiten knien und dazu Schnaps trinken. Gefeiert wurde anschließend bis spät in den Abend.