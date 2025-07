Beim Skapulierfest neue Mitglieder in die Bruderschaft aufgenommen

Die Kühbacher Pfarrgemeinde St. Magnus beging das traditionelle Skapulierbruderschaftsfest. Der festliche Einzug mit Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl in die Kirche, begleitet von Ministranten und Fahnenabordnungen, eröffnete den Gottesdienst. Im Anschluss zog die Sakramentsprozession unter den Klängen der Bläsergruppe zum Altar am Kriegerdenkmal, wo Pfarrer Fleischmann den sakramentalen Segen spendete. Nach der feierlichen Rückkehr in die Kirche, wurden Vroni und Cilli Brunner und Alexander Mayer als neue Mitglieder in die Bruderschaft aufgenommen.

