Beschädigte Telefonmasten: Unfallflucht war gar keine

Eine Unfallflucht bei Kühbach hat die Polizei gemeldet. Zwei Telefonmasten wurden von einem überhohen Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch gemeldet.

Eine Unfallflucht hatte die Aichacher Polizei am Dienstag aus dem Raum Kühbach gemeldet. Mittlerweile steht fest: Es war keine. Der Unfallverursacher hatte sich bei der Polizei gemeldet und machte jetzt auch unsere Redaktion und die Polizei auf diesen Umstand aufmerksam.

Am späten Nachmittag des Silvestertags waren zwischen Kühbach und Oberschönbach durch ein überhohes Fahrzeug eine Telefonleitung durchtrennt und in der Folge auch zwei Telefonmasten beschädigt worden. Der Vorfall hatte sich zwischen 16 und 18 Uhr ereignet.

Polizei: Übermittlungsfehler wegen der Feiertage

Die Polizei suchte in einer Pressemitteilung am Dienstag Zeugen und meldete eine Unfallflucht. Wie im Nachgang bekannte wurde, hatte sich der Unfallverursacher bereits unmittelbar nach dem Vorfall bei der Polizei und bei der Deutschen Telekom gemeldet. Wie die Polizei jetzt berichtet, war es über die Feiertage aufgrund zeitlicher Verzögerungen wohl zu Übermittlungsfehlern gekommen, weshalb die Telekom den Schaden bei der Polizei anzeigte. Zwischenzeitlich konnte der Anfangsverdacht einer Verkehrsunfallflucht restlos ausgeräumt werden, so die Polizei. (bac)