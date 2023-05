Betrunkener Radler stürzt nachts in Unterbernbach und verletzt sich

Im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach stürzt in der Nacht zum Freitag ein Radler mit 1,6 Promille. Dem Radler zufolge ist ein Auto an dem Unfall beteiligt.

Ein betrunkener Radler ist in der Nacht zum Freitag im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der 27-Jährige war gegen 1 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Halsbach unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, berührte der Mann kurz vor der Einmündung zum Jägerweg mit dem Vorderrad den Bordstein. Er stürzte gegen ein am Straßenrand stehendes Verkehrsschild.

Der Polizei zufolge sagte der Radler, Ursache für den Unfall sei ein bislang unbekannter Wagen, vermutlich ein grauer Fiat, gewesen. Dieser habe ihn überholt und beim Einscheren geschnitten. Dieser Wagen habe sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle entfernt. Der Radler zog sich durch den Sturz erhebliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Radler stürzt mit 1,6 Promille in Unterbernbach: Schnitt ihn zuvor ein Auto?

Als die Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, bemerkten sie, dass der Radler nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,6 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Radler wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Polizei Aichach bittet unter Telefon 08251/8989-0 um Hinweise zum genauen Unfallhergang. (nsi)