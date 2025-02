Blasiussegen in der Kühbacher St. Magnus Kirche

In der Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus wurde im Rahmen der Vorabendmesse zu Lichtmess auch an den Heiligen Blasius gedacht, der als Schutzpatron gegen Halskrankheiten gilt. Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl erteilten den Anwesenden den Blasiussegen. Nach der bekanntesten Legende soll Blasius aus dem Gefängnis heraus durch Gebete einen Jungen gerettet haben, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte. Auf diese Erzählung geht seine Verehrung als Schutzheiliger bei Halskrankheiten zurück.

