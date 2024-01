Kühbach

vor 32 Min.

Bürgermeister lobt Gemeinsinn und Solidarität in Kühbach

Plus Beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Kühbach stellt Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher die Heimatverbundenheit in den Mittelpunkt. Was er dabei hervorhebt.

Von Helene Monzer

Knapp 100 Vertreterinnen und Vertreter aus Vereinen, Institutionen, Feuerwehren und kirchlicher Gemeinde folgten der Einladung von Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher zum Neujahrsempfang der Marktgemeinde Kühbach ins Rathaus. Darunter waren auch Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, der Ehrenbürger und Altbürgermeister Hans Lotterschmid, der ehemalige Zweite Bürgermeister Hans Krammer, Pfarrer Simon Fleischmann, Pfarrer Norbert Hager und Diakon Michael Gastl.

Zur lieb gewonnenen Tradition gehörte auch der Besuch der Sternsinger beim Kühbacher Neujahrsempfang. Bürgermeister Kerscher und seine beiden Bürgermeisterkollegen Gerhard Stegmayer und Albert Schormair, begrüßten die Gäste im neuen Sitzungssaal des Rathauses im Rahmen eines Stehempfanges. Für die musikalische Umrahmung sorgte in bewährter Weise eine Abordnung des Musikvereins Markt Kühbach.

