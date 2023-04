Kühbach

13:43 Uhr

Darf über den Ortsrand hinaus gebaut werden? Gemeinderat ist sich uneinig

Plus Nur mit einer Ortsrandsatzung könnte ein geplanter Neubau verwirklicht werden. Die Voranfrage ist eine von mehreren Bauthemen in der Sitzung.

Von Gerlinde Drexler

Geteilter Meinung war der Kühbacher Gemeinderat bei einer Bauvoranfrage. Damit ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage im Ortsteil Unterbernbach wie geplant gebaut werden kann, müsste die Gemeinde eine sogenannte Ortsabrundungssatzung erlassen. Damit war in der Sitzung am Dienstag eine knappe Mehrheit einverstanden.

Etwa die Hälfte des geplanten Neubaus liegt im Außenbereich. Das könne vermieden werden, wenn zum Beispiel nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Gebäude auf dem Grundstück zurückgebaut werden würden, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. Er befürchtete, dass die Gemeinde, wenn sie in diesem Fall einer Ortsrandsatzung zustimmt, einen Präzedenzfall schaffen würde. Georg Schäffler sah dagegen kein Problem: „Es ist ähnlich wie in der dritten Reihe bauen in der Bachstraße.“ Außerdem sei die Zufahrt gesichert. Josef Golling konnte keine Nachteile sehen, die das Bauvorhaben für die Gemeinde oder die Nachbarn bedeuten würde. „Ich sehe keinen Grund, es nicht zuzulassen“, sagte er. Engelbert Thumm teilte zwar die Befürchtung des Bürgermeisters, wies aber auch darauf hin, dass es „für junge Leute fast nicht mehr möglich ist zu bauen“. Franz Lechner war der Meinung: „Wir müssen schon eine Linie einhalten.“ Dem Beschluss, dass in diesem Bereich keine weitere Bebauung mit einer Ortsabrundungssatzung ermöglicht wird, stimmten fünf Gemeinderäte zu. Acht waren dagegen.

