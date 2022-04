Kühbach

vor 35 Min.

Debatte in Kühbach: Bauherr darf Bauplatz in Unterbernbach nicht auffüllen

Plus Im Baugebiet „An der Rettenbacher Straße“ in Unterbernbach möchte ein Bauherr sein Areal erhöhen, um es besser nutzen zu können. Der Gemeinderat sagt Nein.

Von Gerlinde Drexler

Eine Kettenreaktion befürchteten die Kühbacher Gemeinderäte. Der Grund: Im neuen Baugebiet „An der Rettenbacher Straße“ in Unterbernbach möchte ein Bauherr sein Areal erhöhen und es dafür teilweise bis an die Grundstücksgrenze auffüllen. Dafür bräuchte er eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans und hatte deshalb einen Antrag auf Vorbescheid gestellt. In der Sitzung am Dienstag sprach sich die Mehrheit des Gremiums dagegen aus. Das hatte einen bestimmten Grund.

