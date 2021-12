Kühbach

vor 32 Min.

Der Bahnübergang in Unterbernbach wird automatisiert

Der Bahnübergang an der Martinstraße in Unterbernbach soll eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken bekommen. Außerdem ist eine Straßenverbreiterung erforderlich, damit es zu keinem Rückstau auf den Bahngleisen kommt.

Plus Weil die Bahn das Stellwerk in Schrobenhausen modernisiert, plant sie auch eine Neugestaltung des Bahnübergangs in Unterbernbach. Wie die aussieht.

Von Gerlinde Drexler

Ein elektronisches Stellwerk, das die Deutsche Bahn (DB) am Bahnhof in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) baut, hat auch Auswirkungen auf die Gemeinde Kühbach. Der Bahnübergang an der Martinstraße in Unterbernbach soll nun ebenfalls automatisiert werden.

