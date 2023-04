Kühbach

vor 16 Min.

Der Dorfwirt in Großhausen bekommt eine neue Wirtin

Plus Die vorherigen Pächter der Gaststätte in dem Kühbacher Ortsteil ziehen aus familiären Gründen weg. Doch es übernimmt eine "alte Bekannte" im Dorfwirt.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Seit Januar dieses Jahres war geschlossen – jetzt stehen die neuen Pächter der Gaststätte in Großhausen (Markt Kühbach) in den Startlöchern. Die vorherigen Pächter Zlata und Galin Grigorov hatten den "Dorfwirt" 2019 übernommen. Da sie aber vor Kurzem Großeltern geworden sind, wollten sie in die Nähe der Kinder in den Schwarzwald umsiedeln. Sie baten den Verpächter der Wirtschaft, Umberto Freiherr von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach um die Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, sollte sich schnell ein Nachfolger finden. Und tatsächlich: Donka Yordanova und ihr Mann Hristo Yordanov unterschrieben vor knapp zwei Monaten den Pachtvertrag, die Grigorovs wurden aus dem Vertrag entlassen. Die Nachfolger kennen sich im "Dorfwirt" bestens aus.

Vor einigen Jahren bekam der Dorfwirt diesen Anbau, der auch für Familienfeiern geeignet ist. Rund 90 Personen finden hier Platz. Foto: Inge von Wenczowski

Die Speisekarte im Dorfwirt in Großhausen bleibt weitestgehend gleich

Denn Yordanova war bereits unter den alten Pächtern langjährige Bedienung. Sie und ihr Mann möchten das ursprüngliche Konzept weitestgehend beibehalten: Auf der Speisekarte stehen weiterhin sowohl bulgarische Spezialitäten wie Schaschlik-Spieße oder ein Tontopf als auch traditionelle deutsche Küche. Schweinebraten, Schnitzel und Co dürfen nicht fehlen. Ergänzt wird das in Zukunft mit Pizza: "Das ist vor allem für die Kinder. Da hatten wir viele Anfragen", erzählte die neue Wirtin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen