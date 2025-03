Der Heilige Josef hat seinen Platz in der Kühbacher Pfarrkirche

Am Hochfest des Heiligen Josef, dem 19. März, war die Kühbacher Kirchengemeinde dabei, als die etwa ein Meter große Statue des Heiligen Josef mit dem Jesuskind auf dem Arm an ihren zukünftigen Platz, links vom Bruderschaftsaltar, aufgestellt wurde. Den Sockel dazu hat Fritz Kurrer gemacht und Restaurator Axel Wieland hat diesen farblich an den Bruderschaftsaltar angepasst. Pfarrer Simon Fleischmann segnete die Figur. Ein besonderer Moment wurde Pastoralratsvorsitzenden Josef Golling zuteil, der die Figur gemeinsam mit dem Pfarrer und den Ministranten zu ihrem Standort trug. Ministrant Josef Huber trug die Lesung und Fürbitten vor.

