Der Markt Kühbach ist schuldenfrei

Die neue Kühbacher Kämmerin Ramona März hat ihren ersten Einsatz in einer Sitzung des Marktgemeinderats - und gleich eine gute Nachricht zu verkünden.

Ramona März heißt die neue Kämmerin, die seit Juli in der Gemeinde Kühbach angestellt ist. Die gebürtige Kühbacherin machte ihre Ausbildung in der Stadt Aichach und wechselte 2019 in die Verwaltungsgemeinschaft Aindling, bevor es sie nun in ihren Heimatort zog. Sie stellte die Jahresrechnung 2022 vor, die Mehreinnahmen in Höhe von rund elf Millionen Euro bei der Gewerbesteuer hatte. Das sei wahrscheinlich eine recht einmalige Sache, so März.

Sprudelnde Steuer in Kühbach macht sich bemerkbar

Die sprudelnde Steuer macht sich im kommenden Jahr bei der Kreisumlage bemerkbar, die dann etwa neun Millionen Euro betragen wird. Heuer zahlte Kühbach 2,5 Millionen Euro. Die unerwartete Einnahme hatte Kühbach gut angelegt und 2,3 Prozent Zinsen dafür erhalten. „Das ist eine Hausnummer, damit können wir arbeiten“, freute sich die neue Kämmerin.

Seit September ist der Markt schuldenfrei. Anfang des Jahres war er noch mit rund einer Million Euro in den Miesen gewesen. (drx)