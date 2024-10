Die Erntedankkrone für die Kühbacher Kirche wird neu gebunden

Viel Fingerspitzengefühl war nötig, um die über einem Meter hohe Krone, die zum Erntedankfest im Altarraum der Kühbacher Kirche St. Magnus aufgehängt wird, neu zu binden. Bereits im Juni wurden die Halme des Getreides auf dem Acker der Familie Krammer noch in leicht grünem Stadium geschnitten und dann getrocknet. In einer Gemeinschaftsaktion mit den Mesnern und Blumenbinderinnen wurden die Halme an drei Tagen im Stadel von Barbara Wagner in gleiche Längen geschnitten und mit Blumenbindedraht am Eisengestell der Erntekrone befestigt. Am Sonntag, 6. Oktober, wird das Erntedankfest gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 9.45 Uhr, der Rosenkranz um 9.15 Uhr.

