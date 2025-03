Die Kühbacher ärgern sich über Umwege wegen einer Baustelle

Über die Baustelle in der Schrobenhausener Straße in Kühbach ärgern sich einige, die deswegen Umwege fahren müssen. Eine machte am Montag auf der Bürgerversammlung in Kühbach ihrem Ärger Luft. Mit knapp 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Versammlung so gut besucht wie noch nie. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher mutmaßte, dass für manche die Neugier auf den neuen Wirt des Peterhofs der Anlass für den Besuch gewesen war. Für Ahwad Shukri, der ab April regelmäßig öffnen will, war es die zweite Veranstaltung. Sorgen scheinen die Kühbacher nicht zu haben, denn es gab kaum Wortmeldungen.

