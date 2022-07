Die Kühbacher Schule feiert ihren 50. Geburtstag "miteinander"

Plus Das "Miteinander" gehört zum Leitbild der Grund- und Mittelschule Kühbach. Entsprechend tragen viele zum Fest zum 50-jährigen Bestehen der Schule bei.

Die ganze Schulfamilie der Grund- und Mittelschule Kühbach feierte gemeinsam: Für das Fest zum Schuljubiläum hatten die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte seit Monaten fleißig geprobt. Dafür gab es vom Schulleiter Johannes Klier großes Lob.