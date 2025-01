Dieb stiehlt in Kühbacher Garage Geldbeutel aus einem Auto

Ein unbekannter Dieb hat in Kühbach einen Geldbeutel aus einem geparkten Wagen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Anwohnerin an der Rosenstraße in der Nacht zum Montag gegen 2.15 Uhr den Mann. Dieser betrat gerade die Garage ihres Anwesens und nahm den Geldbeutel aus einem darin geparkten, unversperrten Auto.

Polizei bittet um Hinweise auf den unbekannten Dieb in Kühbach

Als der Dieb auf die Frau aufmerksam wurde, floh er zu Fuß in Richtung Schulstraße. Laut derzeitigen Erkenntnissen stahl er eine niedrige Bargeldsumme. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 bis 30 Jahre, circa 180 Zentimeter groß. Er trug demnach eine dunkle Hose und einen Kapuzenpullover. Außerdem hatte er ein dunkles Halsband – ähnlich einem Schlauchschal – über das Gesicht gezogen. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)