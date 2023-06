Kühbach

Dorfhelden: Bürgermeister schwebt als Celine Dion in Kühbach ein

Plus Die Kühbacher geben alles bei der Wette zur Dorfheldentour. Sie verwandeln den Marktplatz in Las Vegas. Elvis und eine Hochzeitskapelle dürfen nicht fehlen.

Auf dem Marktplatz in Kühbach herrscht am Dienstag Ausnahmestimmung. Aber Halt. Das ist ja gar nicht mehr Kühbach. Das ist ja der "Las Vegas Strip" in Amerika mit Casino, der berühmten Sphinx des Luxor Hotels, der New Yorker Freiheitsstatue und einer Gondel vor dem Venetian Ressort. Sogar eine Hochzeitskapelle samt Elvis gibt es, in der gerade ein Paar vermählt wird. Und als Höhepunkt tritt Celine Dion in einem Glitzerkleid auf. Das alles haben die Kühbacher am Dienstag innerhalb von fünf Stunden im Rahmen der Dorfheldentour auf die Beine gestellt und die Wette damit haushoch gewonnen. Es gab sogar etliche Extrapunkte.

Elvis-Double Gerhard Wall fühlt sich vor der Hochzeitskapelle schon mal in seine Rolle ein. Foto: Gerlinde Drexler

Den Tipp am Tag zuvor hatten Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und sein Team schnell entschlüsselt: „Was in Kühbach passiert, das bleibt in Kühbach.“ Da diese Redewendung sich eigentlich auf Las Vegas bezieht, war klar, wohin die Reise am Dienstag gehen würde.

