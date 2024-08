Im Rahmen des Kühbacher Ferienprogramms lud Claudia Schwebke-von Busse zum Töpfern in ihren Garten ein. Aus Ton gestalteten die Mädchen und Buben mit viel Spaß und Freude Spritztiere in Form eines Drachens. Die Tier-Kunstwerke wurden so gefertigt, dass aus den Nüstern ein Wasserstrahl herausspritzt, wenn in sie kräftig hinein gepustet wird.

Helene Monzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ferienprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis