Erfolg für Kühbacher Vater und Sohn bei Weltmeisterschaft der Modellflieger

Plus Für ihren Fleiß und die Liebe zum Detail werden Martin und Albert Erhard aus Kühbach mit Gold und Silber belohnt. Ein Verkauf des Fliegers ist für sie kein Thema.

Es gibt viele Möglichkeiten, seine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Die Familie Erhard in Kühbach hat sich für ein ungewöhnliches Hobby entschieden, das Geld kostet und erst recht viel, viel Zeit erfordert sowie handwerkliches Geschick. Doch in diesem Fall hat sich der enorme Aufwand gelohnt. Bei der Weltmeisterschaft (WM) im Süden von Norwegen gab es für "Pilot" Martin Erhard und seinen "Helfer" Albert Erhard Silber im Einzel und Gold im Team der deutschen Nationalmannschaft.