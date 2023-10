Kühbach

26.10.2023

Erfüllt Kühbach mit drei Windrädern in der Scharnitz seine Pflicht?

Die Marktgemeinde Kühbach will 6,4 Prozent der Gemeindefläche für Windkraft zur Verfügung stellen. Das ist weitaus weniger, als der Planungsverband vorschlägt.

Plus Fachleute halten zwölf Prozent der Gemeindefläche als geeignet für die Windkraft. Das wären 460 Hektar. Dem Kühbacher Gemeinderat ist das zu viel.

Vor über zehn Jahren hat die Gemeinde Kühbach schon einmal ermitteln lassen, wo im Gemeindegebiet geeignete Flächen für Windenergie wären. Mit der Einführung der 10H-Regelung hatte sich das Thema erledigt. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag ging es erneut um die Ausweisung von Windenergieflächen. Dabei kam auch der geplante Windpark in der Scharnitz zur Sprache. Von sechs geplanten Windrädern sollen drei auf Kühbacher Flur stehen.

Mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche soll Bayern für die Windkraft zur Verfügung stellen. Das sind die politischen Vorgaben, die in Schwaben der Regionale Planungsverband umsetzen muss. Bei der Erarbeitung von sogenannten Suchräumen hat der Planungsausschuss bisher angesetzte Puffer verringert.

