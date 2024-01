Erhitztes Fett entfacht Küchenbrand in Kühbach

Die Flammen greifen vom Herd auf die Küchenschränke über. Den Feuerwehren gelingt es, den Brand zu löschen. Sie bringen die Bewohner in Sicherheit.

Zu einem Küchenbrand ist es am Dienstagabend in Kühbach gekommen. Drei Hausbewohner wurden wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand entstand gegen 20 Uhr in einem Zweiparteienhaus in der Lerchenstraße. Laut Polizei war in der Erdgeschosswohnung erhitztes Fett auf einer Herdplatte in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Hängeschränke über und breitete sich in der Küche aus.

Die Feuerwehren verhindern, dass der Brand auf weitere Räume übergreift

Den Feuerwehren war der Brand laut Mitteilung der Aichacher Wehr um 20.12 Uhr gemeldet worden. Auch hieß es, dass sich noch Menschen im Gebäude befinden. Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmierte deshalb die Feuerwehren Kühbach, Gachenbach und Aichach. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es im Erdgeschoss. Michael Greifenegger von der Aichacher Feuerwehr berichtete, dass die Feuerwehrler mehrere Personen in Sicherheit gebracht und an den Rettungsdienst übergeben hätten.

Den Feuerwehren gelang es, das Feuer zu löschen. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Laut Polizei konnte so eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Zimmer verhindert werden. Trotzdem verursachte der Brand in der betroffenen Wohnung und an der Fassade einen erheblichen Gebäude- und Rußschaden. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung und das Ehepaar im Obergeschoss brachte der Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. (jca)