Erstes Kirchenkonzert mit Dirigent Roland Bell

Der Kühbacher Musikverein hat am Kirchweihsonntag gleich zu einer doppelten Premiere eingeladen. Der neue Dirigent und das Nachwuchsorchester überzeugen das Publikum.

Eine doppelte Premiere hat es am Kirchweihsonntag in der Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus gegeben. Der Kühbacher Musikverein hatte zum ersten Kirchenkonzert unter dem neuen Dirigenten Roland Bell eingeladen, bei dem auch das Nachwuchsorchester des Vereins unter Leitung von Anna Häusler einige Stücke zum Besten gab. Musikvereinsvorsitzender Sebastian Reichhold führte durch das rund einstündige Programm und begrüßte zu Beginn die gut 150 Konzertbesucherinnen und -besucher, darunter auch die Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Albert Schormair, sowie Diakon Michael Gastl. Der Eintritt war frei. Es wurde aber am Ende großzügig gespendet. Das Geld kommt der Nachwuchsarbeit zugute und wird auch zum Kauf neuer Noten verwendet.

Das Nachwuchsorchester unter Leitung von Anna Häusler eröffnete das Kirchenkonzert. Foto: Helene Monzer

Die jungen Musiker des Vereins eröffneten mit dem Stück "When the saints go marching in", einem Klassiker der Pop- und Jazzmusik, das Konzert und stellten bei "Rainbow connection" (bekannt aus der Muppet-Show) ihr Können unter Beweis. Mit "Spiritual Song", einer Anlehnung an das bekannte "Amazing Grace", verabschiedete sich das Nachwuchsorchester unter viel Applaus vom Publikum.

Das Hauptorchester begann mit einem Blasorchesterarrangement des bekannten Liedes "Von guten Mächten wunderbar geborgen", gefolgt vom gleichfalls andächtigen Solostück für Tenorhorn, "Present of Love". Etwas lauter und moderner wurde es anschließend bei "I will follow him", das bekannt ist als Schlussstück des Films "Sister Act" und "Choral and Beat for Band", in dem ein Choral mit Klängen des Pop uns Swing vermischt wird. Mit "Praise the Lord", einer Blasorchesterfassung des Kirchenliedes "Lobet den Herren", verabschiedeten sich die Musiker des Hauptorchesters vom begeisterten Publikum, das sie nach der Zugabe "Nessaja" aus dem Musical "Tabaluga" mit lang anhaltendem Applaus in den Sonntagabend entließ.