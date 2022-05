Kühbach

vor 19 Min.

Fast 25.000 Menschen feiern auf dem Kühbacher Brauereifest

Das Kühbacher Brauereifest ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. Das Bierzelt war auch am Sonntagnachmittag gut gefüllt. Die Besucherinnen und Besucher insgesamt haben die Erwartungen der Veranstalter übertroffen.

Plus Das Kühbacher Brauereifest hat schon einen Tag früher begonnen. Christi Himmelfahrt hat laut Brauereichef "alle Grenzen gesprengt". Er sieht darin einen Nachholbedarf.

Von Inge von Wenczowski

Seit 1987 fand das Brauereifest in Kühbach ohne Ausnahme statt. Bis Corona kam und alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Jetzt dufte endlich wieder gefeiert werden. Für gewöhnlich hatte das Brauereifest in Kühbach bisher immer am Wochenende vor Pfingsten einen festen Platz im Kalender. Dieses Jahr aber fiel der Startschuss schon einen Tag früher. Das Fest begann bereits am Mittwoch und dauerte bis Sonntag. Bestens organisiert hat das Brauereifest auch heuer die Brauerei Kühbach zusammen mit dem TSV, dessen Förderverein und dem Burschenverein aus Kühbach.

