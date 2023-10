Kühbach

Fast vergessene Instrumente machen die Marienvesper zu etwas Besonderem

Plus Unter der Leitung von Alois Kammerl führen 16 Musiker, ein Chor und mehrere bekannte Solisten in der Kirche St. Magnus die berühmte Marienvesper von Claudio Monteverdi auf.

Die Werke des italienischen Komponisten Claudio Monteverdi markieren die Wende von der Renaissance zum Barock. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, im Frühbarock schrieb er seine berühmte Marienvesper (Vespro della beata vergine). Mit diesem Stück wollte er sich, so wird vermutet, bei Papst Paul V. um ein Kirchenamt bewerben und komponierte diese Vesper, um sich in seiner ganzen Vielseitigkeit als Komponist zu präsentieren. In der Kirche St. Magnus in Kühbach wurde am Samstagabend Monteverdis Marienvesper unter der Leitung von Alois Kammerl, dem ehemaligen Organisten und Chorleiter in Aichach, der seit 2020 in Pfaffenhofen an der Ilm tätig ist, aufgeführt.

An der Theorbe, einer Schalenhalslaute aus dem 16. Jahrhundert, spielt der Lautist Helmut Weigl aus München. Dieses Instrument zeichnet sich durch den zweiten Wirbelkasten am verlängerten Hals aus. Foto: Alice Lauria

Rund 100 Zuschauer folgen der einzigartigen Marienvesper

Ein Orchester mit 16 Musikern, ein 20-köpfiger Chor und sechs bekannte Solisten füllten den Altarraum der imposanten Kirche aus. Rund 100 Zuschauer waren gekommen, die einzigartige Komposition aus emporhebenden Stimmen und den Zuschauer hinfort tragender Musik des Orchesters zu erleben. Unter den Instrumenten finden sich einige fast vergessene aus der Zeit Monteverdis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

