Fleißige Helfer bei der Müllsammelaktion in Kühbach

Trotz schlechter Wetterbedingungen waren fast 25 Personen in Kühbach unterwegs, um Müll zu sammeln. Die von Martina Hofmann für den TSV organisierte Müllsammelaktion „Worldclean up Day“ stand unter dem Motto „Mach mit für ein sauberes Kiabo“. Fast zwei Stunden lang wurde vom Sportpark aus über das Gewerbegebiet, Schule, Spielplatz am Friedhof, den Marktplatz und den Kindergarten sowie entlang der B300 und am Aussiedlerhof eifrig Müll gesammelt. Eine zweite Gruppe aus Paar sammelte am Radersdorfer See und beim Pfanniwerk. Die Gemeinde spendierte den Helfern eine Brotzeit und die Brauerei Kühbach Getränke.

