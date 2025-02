Florian Oberhauser bleibt Vorsitzender der Kühbacher Burschen

Bei der Jahreshauptversammlung des Kühbacher Burschenvereins gab es Neuwahlen. In den Ämtern bestätigt wurden als Vorsitzender Florian Oberhauser und sein Stellvertreter Florian Tiltscher, Schatzmeister Matthias Oberhauser und Magdalena Huber, sowie Moritz Kneißl und Annalena Höß als Schriftführer. In den Beisitz wurden einige neue Gesichter gewählt. Dieser besteht nun aus Thomas Lehrer, Lukas Koppold Valentin Schormair (neu), Manuel Asam (neu) und Max Metzger (neu). Für ihr langjähriges Engagement in der Vorstandschaft wurden Peter Karl, Mattias Hermann und Victoria Karl geehrt. Ein besonderes Highlight wird wieder das Sautrogrennen am Samstag, 19. Juli, sein.

