Kühbach

06:31 Uhr

Für Kühbach steht ein neues Baugebiet mit 40 Plätzen in den Startlöchern

Die Drohnenaufnahme von Kühbach zeigt das Gelände "An der Falterbreite", an der das nächste Baugebiet entstehen wird. Es handelt sich um das Gelände in der linken Bildmitte, das links von einer Bewaldung begrenzt wird.

Plus Viele wollen in Kühbach wohnen. Die Gemeinde bekommt zahlreiche Bauanfragen und sorgt wieder für Nachschub: aktuell in Unterbernbach, dann in Kühbach.

Von Gerlinde Drexler

Kühbach ist gefragt. Viele Menschen möchten gerne dort wohnen. Das belegen zahlreiche Anfragen für Baugrund, die immer wieder bei der Gemeinde Kühbach eingehen. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher ist überzeugt davon, dass unter anderem die gute Verkehrsanbindung den Markt attraktiv macht. Sein Ziel ist es, vor allem jungen Familien aus der Gemeinde Bauplätze zur Verfügung stellen zu können. "Damit sie gerne in Kühbach bleiben", sagt der Bürgermeister. Demnächst gibt es wieder Nachschub an neuen Bauplätzen: im Ortsteil Unterbernbach und in Kühbach selbst.

