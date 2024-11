Gemeinderat berät über Bauangelegenheiten

Verschiedene Bauanträge behandelt der Marktgemeinderat Kühbach in seiner Sitzung am Dienstag, 26. November. Unter anderem geht es um den Umbau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Stockensau. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen die Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Lagerfläche Baustoffe“ und kostendeckende Einrichtungen des Marktes (Rückwirkungsbeschluss für die Festsetzung der Gebühren). Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus. (AZ)

Carmen Jung