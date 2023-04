Kühbach

Kühbacher Gemeinderat sagt Nein zu Solarpark bei Unterbernbach

Plus Die Sonnenenergie AIC GmbH würde an der Ortseinfahrt von Unterbernbach einen Solarpark bauen. Doch der Kühbacher Gemeinderat hält den Standort für kritisch.

Eine Leistung von mindestens 3,5 Megawatt (MW) soll eine Freiflächensolaranlage haben, die die Sonnenenergie AIC GmbH auf einer Fläche nahe dem Kühbacher Ortsteil Unterbernbach bauen möchte. Der Gemeinderat sah das Vorhaben, das schräg gegenüber der Firma Pfeifer Holz geplant ist, vor allem wegen seiner Lage kritisch. In der Sitzung am Dienstag stimmte das Gremium dagegen. Anders sah es bei Pfeifers Plänen für die Klotzproduktion aus.

Der Holzbaubetrieb plant, ein neues Betriebsstofflager zu bauen und damit die Lagerkapazitäten zu erweitern. Dafür will er in einem bereits als Lager genehmigten Gebäude im Obergeschoss mehrere Tanks aufstellen. Im Erdgeschoss sollen unter anderem die Pumpen zur Entleerung der Tankwagen und zum Befüllen der Tanks im Obergeschoss hinkommen. Ebenso zwei Produktionslinien für die Mischung der Betriebsstoffe. Das Lager wird über Rohrleitungen an die bestehende Klotzproduktion angebunden.

